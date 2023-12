OnePlus 12 e 12R saranno lanciati a livello globale il 23 gennaio: il video dell'annuncio

OnePlus ha presentato un video per celebrare il suo decimo anniversario con membri fondatori e amici. Il video, tra le altre cose, descrive il futuro dell'azienda, compresi i prossimi dispositivi flagship OnePlus 12 e OnePlus 12R, che saranno lanciati a livello globale il 23 gennaio 2024. Nel corso del video, OnePlus ha anche confermato che la serie OnePlus R sarà in vendita, per la prima volta nella storia della serie, al di fuori di India e Cina.

Entrando nei dettagli, anche nel filmato si può osservare come la serie 12 di OnePlus sia stata concepita con l'obiettivo di bilanciare prestazioni e consumi energetici elevati, dissipazione efficace del calore e longevità. In tal senso, lo smartphone è dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, della fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione con un nuovo obiettivo a periscopio 3x da 64MP e di una colorazione Flowy Emerald - omaggio allo spirito Never Settle di OnePlus. OnePlus 12 R, invece, come già accennato all'inizio, sarà il primo dispositivo della serie OnePlus R a essere lanciato al di fuori di India e Cina.

Entrambi i flagship saranno presentati all'evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief il 23 gennaio 2024 alle 19:30.