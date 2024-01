OnePlus 12 e 12R ufficiali in Italia: le specifiche contano (e anche il prezzo)!

In realtà OnePlus 12 era già stato annunciato in Cina a inizio dicembre 2023, ma proprio per evitare possibili confusioni, sia tecniche che di prezzo, andiamo subito a vedere cosa OnePlus porterà qui in Italia, quando, e a che prezzo.

È appena terminata la presentazione di OnePlus 12 e OnePlus 12R, il duo con il quale l'azienda cinese saluta questo 2024, che nel giro di appena 3 settimane ha già visto il lancio di importanti modelli che ci terranno compagnia per il resto dell'anno.

OnePlus 12

Certo, ci sono anche piccole "anomalie", come l'assenza di certificazione IP68 o la fotocamera frontale a fuoco fisso , ma nell'insieme è difficile trovare uno smartphone con specifiche tanto elevate, al prezzo che vedremo a breve.

E se spulciate il resto della sua scheda tecnica, in ogni sezione troverete qualcosa degno di nota, dal Wi-Fi 7, alla USB-C 3.2, passando per NFC, IR blaster e Gorilla Glass ovunque.

Generosa anche la batteria, con ricarica rapida a 100W (26 minuti per fare il pieno), ma non sottovalutate la ricarica wireless da 50W .

Per garantire prestazioni costanti anche sotto stress, OnePlus 12 adotta un sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity VC , ovvero a camera di vapore doppia (a dimensioni differenti), con la superficie più ampia mai realizzata.

OnePlus 12 è, senza ombra di dubbio, il "vero" top di gamma della famiglia, con ogni caratteristica tecnica portata all'estremo, come del resto tradizione dell'azienda.

OnePlus 12R

Sì, è un po' un altro telefono con lo stesso nome, ma questo non lo rende meno meritevole di attenzioni, soprattutto perché ha un prezzo sensibilmente inferiore al fratello maggiore.

Certo, se guardate le due schede tecniche, le differenze ci sono eccome, per quanto l'abito sembri simile. Il display ha risoluzione (e qualità generale) inferiore (ma sempre AMOLED LTPO), il processore è della generazione precedente , ci sono meno RAM e meno storage (e quest'ultimo è più lento nella versione da 128 GB), e le fotocamere sono completamente diverse .

Uscita e Prezzo

Partiamo dai prezzi di listino, ma non scappate subito perché le tante promo qui sotto riscrivono in parte le cose. OnePlus 12 ha un prezzo di 969€ nella versione 12/256GB e di 1.099€ per la 16/512GB, mentre OnePlus 12R si accontenta di soli 699€. Entrambi i telefoni sono disponibili su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali negozi di elettronica.

Promo lancio su OPPO Store

Sconto di 100€ ore-ordinando e acquistando OnePlus 12 entro il 5 febbraio + un voucher da 150€ utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024.

Chi invece scegliesse OnePlus 12R entro il 12 febbraio avrà un voucher di 100€ sempre utilizzabile su OPPO Store a partire da marzo 2024.

Promo lancio su OnePlus.com e app OnePlus Store

Acquistando OnePlus 12 nella versione da 16/256GB di RAM entro il 25 gennaio (dovete fare alla svelta!), oltre ad avere 100€ di sconto, potrete selezionare uno dei seguenti regali:

Un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2.

Una cover per OnePlus 12.

In più, ma solo per un numero limitato di clienti (chi prima arriva meglio alloggia), potrete rivendicare un paio di Cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal in omaggio.

Vantaggi e promozioni presso i principali rivenditori

Verificate sempre presso lo store che vi interessa, ma in ogni caso la promo "generica" è che fino al 5 febbraio OnePlus 12 è scontato di 100€, con in più la possibilità di ricevere un voucher di 50€ da spendere presso lo stesso rivenditore.

Dopo il 5 febbraio, e fino al 29 febbraio, rimane lo sconto ma sparisce il voucher.

Su OnePlus 12R c'è invece un voucher da 100€ per chi lo acquisti entro il 12 febbraio.