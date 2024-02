Il motivo per cui OnePlus 12 riceverà 5 anni e non 7 di aggiornamenti? Pensate a un panino

"Non sono solo le politiche di aggiornamento del software che sono importanti per l'utente, è anche la fluidità dell'esperienza utente del tuo telefono", ha affermato Liu, che per rendere più chiaro il concetto ha usato una curiosa ma efficace metafora, confrontando un telefono a un panino .

In un'intervista a Tom's Guide, Kinder Liu ha infatti spiegato perché OnePlus 12 si ferma a quattro anni di aggiornamenti software, con cinque di sicurezza (avete visto la nostra recensione ?). Il motivo? Sette anni di aggiornamenti non hanno senso se l'hardware del telefono non è in grado di mantenere un'esperienza utente all'altezza.

Con la promessa di sette anni di aggiornamenti (tra quelli di sistema e di sicurezza), Google e Samsung hanno completamente rivoluzionato il panorama del supporto software sui telefoni Android , ma OnePlus non ci sta e per bocca del suo presidente spiega perché (se vi state chiedendo come aggiornare il vostro smartphone del robottino in modo semplice , non perdetevi la nostra guida).

"Immagina che il tuo telefono sia un panino", ha detto. "Alcuni produttori stanno ora dicendo che il condimento del panino - il software del telefono - sarà ancora buono da mangiare tra sette anni. Ma quello che non ti stanno dicendo è che il pane nel panino - l'esperienza dell'utente - potrebbe essere ammuffito dopo quattro anni. Improvvisamente una politica di aggiornamento del software di sette anni non ha importanza, perché il resto della tua esperienza con il telefono è terribile".

Quindi aggiornare il telefono più a lungo non ha senso se poi il telefono funzionerà male, e Liu afferma di avere dati a supporto di questa affermazione.

OnePlus testa i suoi telefoni, tra cui ovviamente i nuovi OnePlus 12 e OnePlus 12R, con TÜV SUD, un sistema di collaudo che simula in poco tempo anni di utilizzo. Sulla base di questi risultati l'azienda afferma di poter garantire prestazioni "veloci e fluide" dopo quattro anni di utilizzo.

E questo include anche lo stato della batteria, che secondo Liu non arriverà a sette anni come gli aggiornamenti. Liu inoltre cita i risultati pubblicati da Counterpoint Research, che hanno affermato come gli utenti Android tendono ad aggiornare il loro smartphone entro quattro anni dall'acquisto, ribadendo come l'attuale offerta di OnePlus si allinei perfettamente con questo comportamento.

Quindi per Liu i quattro anni di aggiornamenti di sistema per One Plus 12 (cinque di sicurezza) e i tre anni di aggiornamenti per OnePlus 12R (quattro di sicurezza) sono più che sufficienti e Samsung e Google, che hanno annunciato 7 anni di aggiornamenti per i Galaxy S24 e la serie Pixel 8 (e successive), hanno esagerato. In pratica i loro telefoni moriranno prima di ricevere i restanti aggiornamenti.

Il capo di OnePlus offre sicuramente dei punti importanti a supporto del suo ragionamento, e in ogni caso il supporto software per OnePlus 12R è in linea con la categoria, ma facciamo notare che la ricerca di Counterpoint Research si basa sui dati attuali, e in futuro, se i produttori rilasciassero più aggiornamenti e rendessero più semplice cambiare le batterie, non c'è motivo per cui questi numeri non debbano aumentare.

A questo proposito, segnaliamo il teardown di Galaxy S24, che non solo rivela un'estrema semplicità di smontaggio, ma anche una comoda "maniglia" per estrarre la batteria e cambiarla in caso di necessità. Certo, siamo ancora lontani dai tempi in cui si poteva semplicemente smontare la cover in plastica e comprare una batteria nuova, ma è un inizio.

E in ogni caso cambiare la batteria su un Galaxy S24 costa intorno ai 70 euro, il che per un telefono da 1.000 euro non è una spesa eccessiva, se l'alternativa è buttarlo via.