Utenti OnePlus 12, è già ora di aggiornare ad Android 15!

Il nuovo aggiornamento appena introdotto da OnePlus segna la prima distribuzione in versione stabile della nuova versione di Android per i suoi dispositivi. E la buona notizia è che l'aggiornamento riguarda anche noi utenti europei .

Finalmente anche gli altri produttori iniziano a compiere dei passi concreti nell'ambito del rilascio di Android 15 , dopo che Google ha rilasciato la prima stabile per i Pixel a metà ottobre. Dopo Xiaomi anche OnePlus rilascia la stabile di Android 15 per OnePlus 12 .

OnePlus 12 si aggiorna ad Android 15 anche in Italia

Android 15 non è una novità assoluta in casa OnePlus, visto che l'azienda poche settimane fa ha presentato tutte le novità dettagliate che sarebbero state incluse nel major update, e parallelamente ha rilasciato Android 15 in versione beta pubblica.

A pochi giorni dal rilascio della beta pubblica arriva la sorpresa. L'azienda infatti ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 15 in versione stabile per la serie OnePlus 12. Si tratta degli attuali top di gamma di casa OnePlus, i quali come di consueto sono i primi a ricevere il major update di turno.

Il nuovo aggiornamento è destinato anche agli utenti europei con la build identificata dal codice CPH2581_15.0.0.204(EX01). Allo stesso modo, la distribuzione è partita anche per gli utenti indiani e statunitensi.

Le novità di Android 15 per OnePlus 12 sono parecchie. Le abbiamo descritte nel dettaglio in questo approfondimento, in cui troverete anche diversi screenshot delle novità grafiche. Riepilogando, l'aggiornamento ad Android 15 introduce un nuovo engine grafico che dovrebbe essere un toccasana per la fluidità dell'interfaccia della OxygenOS 15; poi l'intera schermata home è stata riprogettata, con nuove icone e nuovi temi a disposizione.