OnePlus 12, ecco i colori in cui sarà disponibile il futuro top di gamma dell'azienda

OnePlus annuncia novità per i suoi utenti. In particolare, l'azienda ha svelato i colori in cui sarà disponibile il suo futuro top di gamma, ovvero OnePlus 12. Lo smartphone sarà disponibile in bianco, in verde ed in nero, il quale rappresenterà i dieci anni di lavoro della società.

Questi colori saranno probabilmente quelli ufficiali per il mercato cinese, dove OnePlus 12 debutterà a breve, ovvero il 4 dicembre. Per quanto riguarda la versione globale, non si sa se saranno questi i colori disponibili oppure ci sarà qualche variazione. Ad esempio, in Europa, OnePlus Open è disponibile esclusivamente in nero, mentre in altri mercati è possibile acquistare anche la variante in verde. Sempre a proposito della versione globale, si vocifera che OnePlus 12 sarà disponibile al di là dei confini cinesi nel mese di gennaio.