OnePlus 12: abbiamo una data di lancio

Stando infatti a quanto confermato dalla stessa OnePlus sul social cinese Weibo, OnePlus 12 verrà presentato ufficialmente il prossimo 4 dicembre. Si tratterà di un evento di presentazione che sarà riservato al mercato cinese, come spesso accade per i nuovi dispositivi di OnePlus.

Ancora non ci sono dettagli in merito al lancio globale di OnePlus 12. L'anno scorso, OnePlus 11 venne annunciato in Cina a gennaio, mentre la presentazione a livello globale avvenne a febbraio. Per OnePlus 12 quindi sembra tutto anticipato di un mese.

Se tutto andasse come lo scorso anno, possiamo aspettarci una presentazione in Europa di OnePlus 12 per gennaio 2024. Tra le novità più attese su OnePlus 12 ci sarà il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, un consistente comparto fotografico con sensore periscopico da 64 megapixel, e display con tecnologia ProXDR.