OnePlus 12 si mostra nelle prime immagini: il cursore di avviso nasconde un segreto

Manca pochissimo al lancio del nuovo OnePlus 12, e se ormai tutti i rumor puntano a un aggiornamento piuttosto conservativo, ancora poco si sa del nuovo top che festeggia il decimo anniversario dell'ex flagship killer (sapete come aggiornare un telefono dell'azienda?). A regalarci uno scorcio su quello che ci attende è la stessa OnePlus, che nelle scorse ore ha pubblicato sulla piattaforma di messaggistica cinese Weibo un video e alcune immagini del telefono, rivelando i tre colori (e trame), nonché alcuni dettagli come la nuova posizione del cursore di avviso. Dal video possiamo infatti apprezzare le tre varianti di colore, tutte con cover in vetro e con trame ispirate alla natura, con nomi evocativi come Flowy Emerald, Rock Black e White. Il verde rappresenta la novità più interessante, con una trama marmorizzata molto elegante, mentre il nero richiama il primo, indimenticabile OnePlus One.

Inoltre ora il blocco fotocamere è dello stesso colore della cover, come avviene nell'Ace 2 Pro. Una delle novità più interessanti riguarda la nuova posizione del cursore di avviso, un marchio di fabbrica del produttore, che è stato spostato sul bordo sinistro del telefono invece che a destra. OnePlus afferma che il cambiamento consente di ospitare una nuova antenna integrata per offrire prestazioni di gioco migliorate. OnePlus afferma infatti come sulla base di test interni sia stato determinato "che la posizione ottimale per le antenne da gioco è tra le dita dell'utente quando il telefono è tenuto in orientamento orizzontale". Tuttavia, questo "spazio è attualmente occupato dall'Alert Slider su OnePlus 11. Spostando l'Alert Slider sul lato opposto del telefono, è possibile distribuire le antenne di gioco in una posizione migliore su OnePlus 12". Questa accortezza, insieme all'utilizzo di una "tecnologia di antenna a banda completa ultracompatta" e a una "tecnologia di integrazione dell'antenna nell'Alert Slider per la prima volta nel settore" consente di ridurre al minimo lo spazio occupato dall'Alert Slider e migliora il segnale di 3 dB, con la latenza di gioco ridotta ben del 15%.