Questo OnePlus 12 ha un vero "bug"!

Mentre siamo in attesa del lancio di OnePlus 12 a livello internazionale, che ci permetterà di vederlo anche in Europa , che avverrà a gennaio 2024, constatiamo che il debutto sul mercato cinese non è andato nel migliore dei modi .

OnePlus ha da poco presentato il suo nuovo top di gamma , il OnePlus 12 che ha appena calcato il palcoscenico del mercato cinese. Si tratta di un dispositivo che sarà di vitale importanza per la competizione dell'azienda cinese nel settore smartphone del 2024.

Le immagini che trovate in galleria hanno dell'incredibile, visto che un utente cinese ha acquistato un OnePlus 12 che ha un bug. Un bug nel senso letterale del termine, ovvero un insetto. Esatto, avete capito bene. Quella unità di OnePlus 12 ha un insetto morto incastrato nel vetro.

L'insetto si trova al confine tra il modulo fotografico posteriore e il resto della scocca. Oltre all'insetto, sembra esserci anche una seconda impurità, forse un capello. Dettagli che sicuramente non fa piacere trovare, può accadere con il cibo ma non l'avevamo mai visto accadere per un telefono.

La presenza di queste due impurità chiaramente non dovrebbe preoccupare il malcapitato acquirente, oltre alla questione estetica non ci aspettiamo che ci siano problemi nel funzionamento del dispositivo. Probabilmente l'insetto si è infilato sulla scocca prima che venisse coperta con il vetro. Non è assolutamente raro che ci siano spazi vuoti tra vetro protettivo e il resto della scocca.

Allo stesso modo, non ci aspettiamo che il problema sarà diffuso. Si è trattato di una sfortunata combinazione di elementi, ma che ovviamente non fa una buona pubblicità a OnePlus. Sicuramente l'azienda saprà rimediare al piccolo sfortunato accaduto.

Vi ricordiamo che OnePlus 12 verrà presentato ufficialmente a livello globale il prossimo 23 gennaio. Sarà molto interessante capire a che prezzo debutterà in Europa.