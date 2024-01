OnePlus 12 potrebbe avvicinarsi ai gaming phone

L'azienda nel corso degli anni ha dato prova di saper intrecciare collaborazioni importanti per realizzare i suoi smartphone con aziende specializzate in specifici settori. Ricordiamo infatti quella siglata con Hasselblad per la realizzazione dei comparti fotografici dei suoi più recenti modelli (a proposito, sapete quali sono i migliori camera phone del momento ?).

Abbiamo seguito con attenzione il lancio di OnePlus 12 , il top di gamma Android della casa cinese che al momento è disponibile solo in Cina. Questo perché attendiamo che il flagship di OnePlus arrivi anche in Italia.

Proprio in questo contesto, da OnePlus arrivano importanti novità. L'azienda ha infatti annunciato una nuova collaborazione ufficiale con Pixelworks, un'azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni per il processamento di contenuti video. Il tutto si traduce in interessanti novità per OnePlus 12.

OnePlus ha infatti annunciato che nel suo nuovo top di gamma è stato integrato il Processore Visivo Indipendente Pixelworks X7 dell'esperienza di gioco IRX di Pixelworks.

Questo dovrebbe tradursi, in termini pratici, in prestazioni avanzate nel rendering 3D e migliore visualizzazione dei contenuti.

A giovare della nuova collaborazione ci sarebbe anche l'esperienza di gioco, con un più alto coinvolgimento e fluidità durante le sessioni di gioco. Quindi sarà possibile accedere alla funzionalità definita HyperRendering su OnePlus 12. Sul fronte del display ci sarà una risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz, tenza ultra-bassa di 10ms con interpolazione dei frame al minimo, calibrazione smart dei colori in tempo reale e altro ancora.

Insomma, come OnePlus stessa ha riferito nel suo comunicato, l'azienda è esplicitamente interessata a sviluppare ulteriormente nuove soluzioni per il gioco mobile.