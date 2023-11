OnePlus 12 potrebbe arrivare in compagnia di un altro smartphone

OnePlus è prossima al suo primo traguardo, i 10 anni di attività nel mondo degli smartphone , che verranno festeggiati il 4 dicembre con la presentazione del OnePlus 12 in Cina. Questo evento rifletterà la disponibilità del nuovo flagship, che rimarrà momentaneamente riservato al mercato cinese.

Infatti, nel post del leaker compare un dettaglio importante: si parla della "serie OnePlus 12" e non semplicemente del OnePlus 12, il che fa supporre la presenza di un altro dispositivo. Dunque, il primo pensiero va a una eventuale versione Pro del OnePlus 12, ma difficilmente sarà così: probabilmente verrà lanciato il OnePlus 12R.

Su di lui erano già usciti dei rumor, quindi l'aggiunta di un altro alimenta le aspettative di un secondo smartphone, che però quasi sicuramente non vedremo in Europa, perché resterà un'esclusiva asiatica, come da tradizione.

Il OnePlus 12R dovrebbe avere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dei compromessi sulle fotocamere e l'assenza di Hasselblad (come successo per le passate versioni R), però a fronte di un prezzo inferiore rispetto al flagship.