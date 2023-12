Che bestia OnePlus 12! 24 GB di RAM, schermo da record e tanto altro

OnePlus 12 è stato appena annunciato in Cina, anticipando di fatto il suo arrivo sul mercato globale , previsto per inizio 2024. Andiamo quindi subito a scoprire le sue caratteristiche tecniche salienti, prima di lanciarci in qualche considerazione.

Caratteristiche Tecniche

E per raffreddare cotanto hardware, OnePlus vanta un nuovo sistema di raffreddamento chiamato Dual Cryo-velocity , che promette di assicurare "un'esperienza confortevole anche in situazioni ad alte prestazioni".

Prezzo e Uscita

Essendo stato annunciato solo per la Cina al momento abbiamo i prezzi locali, ma non quelli sul mercato internazionale. Tenete quindi conto che la conversione dal prezzo cinese può essere fuorviante, e che le varianti che saranno disponibili in Italia potrebbero non essere le medesime; certo è che quella da 24GB/1TB a "soli" 750€ fa una gola!