OnePlus 12 sarà protagonista di un'importante partnership con Sony

OnePlus 12 avrà come sensore principale il Sony IMX966 da 50 MP, che dovrebbe avere la nuova tecnologia di Sony: il sensore è diviso in due strati, che garantiscono una grandezza maggiore per i transistor e per i fotodiodi, che di conseguenza catturano più luce.

Perciò, il OnePlus 12 sarà in grado di scattare fotografie migliori in condizioni di scarsa luminosità, perché riuscirà a catturare ottime foto in situazioni che solitamente mettono in difficoltà gli smartphone.

Tuttavia, non sembra essere un'esclusiva di OnePlus, perché il gruppo BBK ha stretto questo accordo con l'azienda giapponese e quindi anche OPPO e Vivo potranno beneficiare di questa partnership, ma al momento non sappiamo se i loro prossimi smartphone di punta arriveranno in Europa.