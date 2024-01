OnePlus 12 ha un cuore Qualcomm, e non solo per il processore

OnePlus si avvicina a uno degli eventi più importanti per quest'anno, ovvero quello in cui lancerà il suo nuovo top di gamma (ecco i migliori smartphone Android per fascia di prezzo) sul mercato internazionale, compreso quello italiano.

Stiamo parlando di OnePlus 12, il modello che è stato già presentato nel mercato cinese e per cui già conosciamo le specifiche complete. Nonostante questo, OnePlus ci tiene a sottolineare quali saranno i suoi punti di forza.