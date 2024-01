Come preordinare il nuovo OnePlus 12 e ricevere in regalo un paio di cuffie B&O da 549€

OnePlus è tra i principali protagonisti nel panorama degli smartphone Android, soprattutto per quanto riguardai dispositivi top di gamma (sapete già come aggiornare il vostro telefono OnePlus?). L'azienda aveva già annunciato lo scorso dicembre l'arrivo del suo ultimo modello, il OnePlus 12, disponibile inizialmente solo per il mercato cinese. Adesso, con l'imminente lancio a livello globale del dispositivo, OnePlus ha comunicato un pacchetto di vantaggi esclusivi per tutti coloro che sceglieranno di preordinare lo smartphone.

Una delle offerte più interessanti permette di ottenere in regalo un paio di cuffie over ear: le Bang & Olufsen Beocom Portal. Il bundle è riservato esclusivamente agli utenti che preordineranno la versione ''più generosa'' di memoria, con 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, entro le 48 ore successive all'evento di lancio globale o fino a esaurimento delle 1000 unità disponibili.