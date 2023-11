Le varianti di OnePlus 12 non si scelgono solo per il colore

Innanzi tutto, il blocco fotocamere sarà dello stesso colore della cover posteriore, e questa, in vetro, sarà non solo disponibile in tre varianti cromatiche, Flowy Emerald , Rock Black e White, ma anche di texture.

I render condivisi dal noto leaker offrono anche uno scorcio dei nuovi sfondi in tema, che richiamano il mondo dei minerali come anche il nome delle tinte suggerisce.

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo dispositivo, non si hanno moltissime indicazioni. Sembra praticamente certa la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mentre le novità più interessanti sono riservate al comparto fotografico, con il un nuovo sensore Sony LYT-808 per la fotocamera principale da 50 megapixel (sviluppato in collaborazione con OnePlus e pubblicizzato come il "migliore della sua categoria") e un teleobiettivo periscopico con zoom 3X e sensore da 64 megapixel.

Quest'ultimo obiettivo è prodotto utilizzando un nuovo processo all'avanguardia, che ne migliora ulteriormente le prestazioni, mentre continua la collaborazione con Hasselblad, come specificato dalla "H" sul blocco fotocamere. Ad accompagnare i due sensori, c'è poi una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP.

Altre specifiche includono lo schermo 2K BOE ProXDR, il cursore a sinistra invece che a destra per migliorare la posizione delle antenne, la ricarica wireless, il sensore a infrarossi e l'ottimizzazione del touch con lo schermo bagnato.

La data di lancio (per il mercato cinese) pubblicizzata da OnePlus è fissata per il 5 dicembre 2023 alle 14:30 ora locale, nonostante precedenti proclami avessero parlato del 4 dicembre (forse per evitare il 4, numero considerato sfortunato in Cina).

In ogni caso, non è il 17, giorno in cui correrebbe l'anniversario della fondazione dell'azienda e probabilmente il motivo per cui OnePlus ha anticipato la presentazione del dispositivo. Il marchio infatti ha sempre definito la sua "data di nascita" il 17 dicembre 2013.

Non abbiamo informazioni riguardanti il lancio globale, ma se i primi rumor avevano suggerito una data intorno a gennaio 2024, adesso alcune informazioni recuperate da Engadget indicano il 15 dicembre come possibile data per il lancio. Ne sapremo sicuramente di più a breve.