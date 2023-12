OnePlus 12: ci sarà anche il solito cavallo di battaglia

Secondo quanto appena riferito da OnePlus, il nuovo flagship avrà una batteria da 5.400 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W , e anche per la ricarica wireless da 50 W . Sicuramente due modalità di ricarica molto rapide .

Dal punto di vista software per la gestione della batteria, OnePlus 12 sarà dotato del chip SUPERVOOC S, il quale offre un'efficienza di scarica ultraelevata del 99,5%.

Andando oltre il comparto batteria, l'azienda conferma che ci sarà la certificazione IP65 per la resistenza a polvere e acqua, ma non all'immersione in acqua come invece avviene per altri top di gamma Android. Dal punto di vista della connettività, ci sarà una porta USB 3.2 Gen1, NFC.

Ci sarà il supporto agli standard Dolby Vision, Dolby Atmos, mentre sarà molto interessante vedere come funzionerà la tecnologia per l'audio definito "olografico".

Si tratta di una tecnologia che permette di proiettare fino a 12 canali sorgente audio in direzioni diverse per la riproduzione simultanea.

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale di OnePlus 12 avverrà ufficialmente il prossimo 5 dicembre per il mercato cinese, mentre il lancio a livello globale dovrebbe avvenire il 23 gennaio.