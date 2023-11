OnePlus 12 avrà ricarica wireless ma non la versione Pro, ecco perché

Parliamo chiaramente di OnePlus 12 , il nuovo top di gamma che l'azienda dovrebbe lanciare a breve. Sappiamo che il suo lancio in Cina avverrà il 4 dicembre, mentre per quanto riguarda l'Europa ci aspettiamo che arrivi per l'inizio del prossimo anno.

OnePlus rimane un'azienda centrale nel mercato smartphone , con i suoi top di gamma che negli anni sono stati affiancati dai modelli di fascia media. E all'orizzonte per l'azienda cinese c'è il nuovo flagship .

Nell'attesa, arrivano delle interessanti informazioni proprio su OnePlus 12. La prima riguarda un aspetto quasi ovvio, almeno nel settore smartphone attuale. Il dispositivo avrà il supporto alla ricarica wireless. La conferma arriva addirittura da Li Jie, il presidente della divisione cinese di OnePlus.

Li Jie non ha riferito esattamente l'effettiva velocità di ricarica in modalità wireless di OnePlus 12, ma i recenti leak indicano che dovrebbe trattarsi di una ricarica wireless a 50W. Prima abbiamo menzionato questa specifica come quasi ovvia, ma sottolineiamo che il suo predecessore OnePlus 11 arrivò senza ricarica wireless.

Oltre ai dettagli sulla ricarica wireless, Li Jie spiega anche perché non ci sarà una versione Pro. Il presidente ha infatti riferito che il lancio di una versione Pro implicherebbe indicare che ci sia anche una versione castrata di qualche funzionalità premium per ridurre i costi, che poi sarebbe la versione standard che sta per essere lanciata.

Bisogna quindi capire a che prezzo arriverà OnePlus 12. Abbiamo capito che ci sarà la ricarica wireless, un aspetto al quale aveva dovuto rinunciare OnePlus 11 proprio in favore di un prezzo più abbordabile.