OnePlus 12 scalda i motori: le specifiche chiave del nuovo flagship

Grazie alle immagini appena trapelate abbiamo modo di vedere anche quali saranno le specifiche tecniche più importanti:

Display : 6,82" BOE X1, LTPO OLED con risoluzione 1.440 x 3.168 pixel, refresh rate tra 1 e 120 Hz, luminosità di picco da record fino a 4.500 nit

: 6,82" BOE X1, LTPO OLED con risoluzione 1.440 x 3.168 pixel, refresh rate tra 1 e 120 Hz, luminosità di picco da record fino a 4.500 nit RAM : 16 / 24 GB

: 16 / 24 GB Storage interno : 512 GB / 1 TB

: 512 GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 48 megapixel Telephoto : 64 megapixel, zoom ottico 3x

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Batteria: 5.400 mAh

Insomma, non ci resta che conoscere il prezzo per l'Europa di questo nuovo OnePlus 12 che già promette molto bene. La sua presentazione per il mercato cinese avverrà il prossimo 5 dicembre, mentre si vocifera che il lancio in Europa avverrà il prossimo 23 gennaio.