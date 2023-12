Un inedito OnePlus arriverà in Europa: la conferma dell'azienda

La scorsa settimana OnePlus ha confermato che il top di gamma OnePlus 12 verrà affiancato dal dispositivo di fascia media noto come OnePlus 12R. In tal senso, l'azienda ha appena confermato un paio di mercati in cui debutterà questo modello. In particolare, il nuovo telefono approderà sul mercato europeo e su quello americano.

Difatti, il presidente di OnePlus Kinder Liu ha dichiarato: "Oltre all'India, questa volta lanceremo OnePlus 12R in Nord America, Europa e anche in altre parti del mondo". Si tratta senza dubbio di un'importante notizia per la serie OnePlus R visto che fino a poco tempo fa questo tipo di dispositivi erano limitati al mercato dell'India. Ad esempio, OnePlus 10R e Oneplus 11R debuttarono soltanto in questo Paese.