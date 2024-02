Tra le tante novità presentate al MWC 2024 di Barcellona, una delle più curiose si chiama OnePlus 12R Genshin Impact Edition. Come avrete intuito sin dal nome, non è altro che una versione speciale del medio gamma di OnePlus, già lanciato a fine gennaio e che potete ammirare nella nostra recensione completa a questo indirizzo. Le novità di questo modello sono però molto particolari, sia a livello estetico che per la confezione di vendita. Ecco tutti i dettagli per questo 12R molto kawaii.

Video anteprima

Abbiamo provato dal vivo il nuovo OnePlus 12R Genshin Impact Edition durante l'evento dedicato al MWC 2024. Nel video a seguire vi spieghiamo tutte le informazioni e vi mostriamo le sue particolarità più speciali.

Caratteristiche Tecniche

I cambiamenti tra la versione normale di OnePlus 12R e la nuova Genshin Impact Edition riguarda solo tre aspetti: l'estetica della scocca, le funzionalità software esclusive e la confezione molto più ricca. La scocca ha una bellissima colorazione Electro Violet con un pannello posteriore viola ispirato al personaggio di Keqing. Si notano decorazioni con motivi di pavone bianco argenteo sul vetro opaco, mentre la parte posteriore è dominata da una riproduzione dello stiletto elettrico di Keqing e dal testo "KEQING". Sul bordo superiore del telefono è inserita una parte che permette di riflettere la luce e proiettare la scritta "KEQING" su superfici vicine quando illuminato. Per il resto il dispositivo è esattamente un 12R in tutto e per tutto. Trovate a questo indirizzo la scheda tecnica completa e tutte le informazioni sulle sue funzionalità principali. A conti fatti, comunque, questo medio gamma OnePlus ha tutto quello che serve per essere un prodotto completissimo, con un hardware potente e ben bilanciato. Grazie alle nuova tecnologie HyperRendering, HyperBoost e HyperTouch di OnePlus, il 12R in versione speciale può essere considerato senza dubbio un buon smartphone da gaming, ovviamente anche per giocare a Genshin Impact.

Funzioni software esclusive

Il sistema operativo di OnePlus 12R Genshin Impact Edition è una versione software totalmente personalizzata della classica OxygenOS 14 dell'azienda cinese. Sia l'interfaccia utente che le icone delle app di sistema sono a tema Genshin Impact Edition. Ci sono anche animazioni speciali per la ricarica rapida, l'accensione e lo sblocco tramite impronta digitale, più un profilo esclusivo per la funzione Always-On Display. Infine, una chicca molto apprezzata per gli amanti delle waifu in stile anime: un delizioso live wallpaper di Keqing, che si anima ogni volta che il telefono viene sbloccato.

Confezione

La novità più distintiva di questo speciale OnePlus 12R Genshin Impact Edition è la sua confezione di vendita, davvero ricca sotto ogni punto di vista e con un design molto particolare. Non solo trovate il merchandise ufficiale del gioco, ma anche accessori per lo smartphone personalizzati Genshin Impact: un espulsore per SIM a forma di stiletto elettrico, un adattatore di ricarica viola con loghi Elemento Elettro e Stiletto Elettrico, e un cavo di ricarica USB Type-C viola con luce LED viola e un design a 90° per una maggiore comodità.

Prezzo e Acquisto