Trapela il design di OnePlus 13: qualche novità ma non una rivoluzione

OnePlus sta scaldando i motori per il suo prossimo top di gamma. Parliamo ovviamente di OnePlus 13, il dispositivo che dovrebbe arrivare nella seconda parte di quest'anno. Il primo render del dispositivo sarebbe appena trapelato.

L'immagine che trovate in basso ci mostra appunto il render appena trapelato online, condiviso su Weibo da un fonte probabilmente cinese. L'immagine ci mostra il design dello smartphone che, come è possibile accorgersi anche a un prima occhiata, è in contrasto con quello emerso qualche mese fa.