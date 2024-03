OnePlus 13 fa già capolino con un design a sorpresa

Nelle ultime ore sono emersi online i primi rumor sulla prossima generazione di flagship per la casa cinese. Questi arrivano dall'account OnePlus Club su X, il quale ha condiviso quello che sembra un primo render di come potrebbe essere OnePlus 13.

Non ci siamo nemmeno abituati a OnePlus 12 , il nuovo top di gamma di OnePlus presentato a livello internazionale poche settimane fa, e già abbiamo la possibilità di pensare a come sarà OnePlus 13 .

Dall'immagine, vediamo come OnePlus 13 potrebbe avere un design della fotocamera posteriore mutato in maniera rilevante rispetto a quanto abbiamo sulle più recenti generazioni di flagship OnePlus. Vediamo infatti tre sensori della fotocamera allineati verticalmente, con quello centrale più vistoso e più grande, messo in evidenza anche da un anello verde che lo circonda.

Dal render capiamo anche che OnePlus 13 dovrebbe poter godere dell'ormai tradizionale collaborazione tra OnePlus e Hasselblad per la realizzazione del comparto fotografico. Si tratterebbe di un cambio abbastanza radicale, rispetto al design di modulo circolare e molto vistoso per la fotocamera posteriore che abbiamo visto finora sui top di gamma OnePlus.

Oltre a un primo render, OnePlus Club afferma che il dispositivo dovrebbe essere animato da un processore Snapdragon 8 Gen 4, e il suo lancio potrebbe avvenire a ottobre 2024. Immaginiamo che tali tempistiche siano riferite al lancio in Cina. Per quello internazionale ci aspettiamo di dover attendere l'inizio del 2025.