OnePlus 13 è vicino: quando è previsto il lancio

Ancora non abbiamo certezze sul nome del prossimo top di gamma dell'azienda cinese, ma sicuramente si tratterà del successore di OnePlus 12 che abbiamo conosciuto lo scorso anno.

In questa seconda parte dell'anno stiamo assistendo al lancio di un discreto numero di smartphone top di gamma (ecco i migliori smartphone del momento se siete curiosi). Dopo i Pixel 9 e iPhone 16 che arriveranno a breve, apprendiamo del nuovo leak su OnePlus 13 , che ci indica quando potrebbe avvenire il lancio ufficiale .

Quando arriva OnePlus 13

Nelle ultime ore si è tornato a parlare del prossimo modello di punta di casa OnePlus perché Li Jie Louis, il presidente di OnePlus Cina, ha condiviso sulla piattaforma cinese Weibo delle interessanti informazioni in proposito.

Il dirigente ha infatti dichiarato che il prossimo top di gamma OnePlus arriverà a ottobre. Si intende quindi che questo nuovo modello verrà presentato ufficialmente il mese prossimo, con l'arrivo sul mercato che dovrebbe avvenire, al massimo, dopo poche settimana.

Il fatto che sia stato il presidente della divisione cinese dell'azienda è indicativo che queste tempistiche vanno intese per il mercato cinese. Storicamente OnePlus sta lanciando i nuovi prodotti prima nel mercato cinese, e successivamente, ovvero entro qualche mese, a livello internazionale.

Nel post del dirigente non sono stati fatti dei nomi, ma possiamo ipotizzare che si tratterà proprio di OnePlus 13. Al momento infatti non sono emersi particolari rumor per cui il prossimo top di gamma dell'azienda possa interrompere la nomenclatura progressiva adottata finora.

Oltre ai dettagli sul lancio, Li Jie Louis ha anche fornito qualche dettaglio interessante sulle specifiche tecniche attese. Ha detto infatti che il prossimo modello della casa sfoggerà il processore top di gamma del momento. E questo ci fa pensare che potrebbe arrivare sul mercato con uno Snapdragon 8 Gen 4.

Insomma, ancora ci manca la comunicazione ufficiale sulla data esatta, ma possiamo aspettarci un nuovo flagship OnePlus per il mese prossimo.

Un modello che vedremo dalle nostre parti magari anche entro fine anno, o al massimo per l'inizio del 2025.