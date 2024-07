OnePlus 13 potrebbe rompere con il passato: le specifiche tecniche lo vogliono più premium

Secondo il leaker asiatico, il OnePlus 13 dovrebbe avere uno schermo LTPO curvo con risoluzione 2K, dovrebbe avere una certificazione IP69 contro polvere e acqua (OnePlus 12 ha la certficazione IP65, ndr.), dovrebbe avere una batteria da 6.100 mAh (la stessa che è stata utilizzata per il OnePlus Ace 3 Pro, quindi con ricarica rapida a 100W) e dovrebbe avere un lettore di impronte ultrasonico sotto al display, che sarebbe una soluzione inedita per l'azienda cinese, che ha sempre utilizzato lettori di impronte ottici.

Al suo interno sarà possibile ammirare l'ultimo processore disponibile di Qualcomm, come da tradizione, che sarà lo Snapdragon 8 Gen 4, ma ciò che cambia ulteriormente è il retro. Infatti, l'isola circolare che racchiude le fotocamere non dovrebbe essere decentrata come accaduto su OnePlus 12 e OnePlus 11, ma dovrebbe essere posizionata centralmente, come riportato dal leaker Yogesh Brar in un post su X (che vi lasciamo in basso).

A cambiare non sarà solo il design, ma anche le fotocamere presenti sul lato posteriore: sul OnePlus 12 erano presenti un sensore grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e un sensore teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP, che sul OnePlus 13 dovrebbero essere sostituiti da un sensore Sony IMX882 da 50 MP per la grandangolare e da un sensore Sony IMX882 da 50 MP per il teleobiettivo da 3X; dovrebbe rimanere inalterato il sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP per la fotocamera principale.