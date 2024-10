Benvenuto OnePlus 13: una nuova gemma con Snapdragon 8 Elite e super fotocamere

Anche OnePlus esce allo scoperto in questo finale di ottobre e rende ufficiale il suo OnePlus 13. Parliamo del nuovo flagship dell'azienda cinese (vi ricordiamo anche dove trovate la lista con gli altri migliori smartphone del momento), per il quale finalmente conosciamo caratteristiche e prezzo. OnePlus 13 arriva a ridosso di Honor Magic 7 Pro e Xiaomi 15, sfiorando il primato di smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Elite, l'ultimo processore di Qualcomm.

OnePlus 13: Caratteristiche Tecniche

Andiamo a vedere insieme la scheda tecnica completa di OnePlus 13: Display : 6,82" (3.168 × 1.440 pixel) 2K+ LTPO AMOLED, 1-120Hz refresh rate, fino a 1600 nits di luminosità tipica, fino a 4500 nits di luminosità di picco, 2160Hz high-frequency PWM Dimming, Dolby Vision, protezione in vetro super ceramico Crystal Shield

: 6,82" (3.168 × 1.440 pixel) 2K+ LTPO AMOLED, 1-120Hz refresh rate, fino a 1600 nits di luminosità tipica, fino a 4500 nits di luminosità di picco, 2160Hz high-frequency PWM Dimming, Dolby Vision, protezione in vetro super ceramico Crystal Shield Processore : octa-core Snapdragon 8 Elite 4nm

: octa-core Snapdragon 8 Elite 4nm GPU : 900MHz Adreno 830 GPU

: 900MHz Adreno 830 GPU RAM : 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X

: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X Storage interno 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)

256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Sistema operativo : Android 15 con ColorOS 15 (in Cina) / OxygenOS 15 (Global)

: Android 15 con ColorOS 15 (in Cina) / OxygenOS 15 (Global) Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/1.4", sensore Sony LYT-808, f/1.6, OIS Grandangolo : 50 megapixel 114°, 1/1.27", sensore Samsung JN1, f/2.2 aperture, 3.5cm macro Periscopio : 50 megapixel 1/1.95", sensore LYT600, f/2.6 aperture, OIS, zoom ottico3x optical zoom, zoom in-sensor 6x, zoom digitale fino a 120x Altro : sistema di fotocamere Hasselblad, registrazione video fino al 4k 60fps e 8K

: Fotocamera posteriore : 32 megapixel, sensore Sony IMX615, ƒ/2.4 aperture, registrazione video fino al 4k 30 fps

: 32 megapixel, sensore Sony IMX615, ƒ/2.4 aperture, registrazione video fino al 4k 30 fps Sicurezza: sensore d'impronte ultrasonico nel display

sensore d'impronte ultrasonico nel display Certificazioni : resistenza polvere e acqua (IP68 + IP69)

: resistenza polvere e acqua (IP68 + IP69) Audio : Stereo speaker, 4 microfoni

: Stereo speaker, 4 microfoni Dimensioni : 162,9 × 76,5 × 8,5mm (vetro) / 8,8mm (pelle)

: 162,9 × 76,5 × 8,5mm (vetro) / 8,8mm (pelle) Peso : 213g (vetro) / 210g (pelle)

: 213g (vetro) / 210g (pelle) Audio : USB Type-C Port, Stereo speakers, Dolby Atmos

: USB Type-C Port, Stereo speakers, Dolby Atmos Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC, sensore infrarossi

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC, sensore infrarossi Batteria: 6.000mAh con ricarica rapida SuperVOOC 100W, ricarica wireless fino a 50W, ricarica magnetica

Insomma, dalle specifiche tecniche comprendiamo che per ogni suo comparto il nuovo OnePlus 13 si candida a essere tra i migliori dispositivi nel panorama Android. E troviamo anche delle interessanti evoluzioni rispetto a OnePlus 12, per chi se lo stesse chiedendo. Rispetto al suo predecessore arrivano un display piatto, una batteria più capiente che dovrebbe giovare all'autonomia, e l'integrazione di un sensore per le impronte ultrasonico, più rapido rispetto alla tipologia ottica presente sul modello precedente. Tutto ciò, ovviamente, oltre al processore aggiornato, cui abbiamo già accennato. Scorrendo la scheda tecnica scorgiamo un aspetto interessante, ovvero la certificazione IP69 per la resistenza all'acqua. Si tratta di una certificazione che assicura la resistenza ai liquidi ad alta pressione e ad alta temperatura. Riguardo i colori abbiamo Obsidian, con il primo vetro con venature di legno d'ebano, Blue, con pelle di velluto delicata, e White, che utilizza una tecnologia di "vetro di seta" di nuova generazione. Per quanto riguarda le fotocamere evidenziamo il nuovo periscopio "a struttura di riflessione multi-prisma", che non solo lo rende significativamente più leggero e sottile, ma consente anche di ottenere una messa a fuoco più rapida e un'acquisizione più chiara, secondo quanto riportato da OnePlus, che per ottimizzare la resa ha usato gli stessi algoritmi della serie Oppo Find X8.

OnePlus 13: Uscita e Prezzo

OnePlus 13 è stato annunciato ufficialmente solo per la Cina al momento. Il prezzo di lancio parte dall'equivalente di circa 580 euro per la variante con meno storage e 12 GB di RAM, e arriva all'equivalente di circa 780 euro per quella con 1 TB e 16 GB di RAM. Sul lancio in Europa ancora non sappiamo nulla. Storicamente OnePlus ci ha abituato a qualche mese di attesa tra il debutto cinese dei suoi top di gamma e quello internazionale. Ipotizziamo quindi che ne sapremo di più prima o poco dopo il nuovo anno.

