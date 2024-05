Il debutto di OnePlus 2 potrebbe essere rinviato (e non di poco)

OnePlus Open, il primo pieghevole dell'azienda asiatica, rappresenta sicuramente una buona alternativa per chi cerca un pieghevole dalle ottime performance. Tuttavia, l'attesa per la nuova generazione è abbastanza alta e stando alle ultime indiscrezioni il OnePlus Open 2 potrebbe debuttare non prima del 2025.

Ritardata l’uscita di OnePlus Open 2?

OnePlus Open ha debuttato alla fine dello scorso anno. Sin dal debutto, ha dimostrato di essere un ottimo dispositivo e anche per questo motivo gli appassionati si attendono un secondo modello all'altezza. Secondo le ultime notizie, però, dovranno attendere ancora un bel pò prima di mettere le mani su OnePlus Open 2. Difatti, sembrerebbe che la seconda generazione, così come l'OPPO Find N5, non arriverà entro la fine dell'anno.

Secondo il leaker That_Kartikey, che in passato ha rivelato notizie poi rivelatesi vere, il dispositivo non è stato cancellato bensì l'azienda avrebbe deciso di rinviarne il debutto al 2025. Questa scelta comporterebbe un vantaggio non secondario: la possibilità di equipaggiare il nuovo pieghevole col processore Snapdragon 8 Gen 4. Dunque, OnePlus si prenderebbe più tempo per la realizzazione del nuovo modello allo scopo di dotarlo del migliore hardware a disposizione sul mercato.

L’ultimo aggiornamento di OnePlus Open

Nelle scorse settimane, OnePlus Open ha ricevuto un importante update, che oltre alle patch di sicurezza di aprile 2024 ha introdotto la modalità Hasselblad Master (già vista su OnePlus 12). Si tratta di un bel passo in avanti visto che questa nuova modalità fotografica consente di impostare i livelli di saturazione, contrasto, nitidezza e vignetta prima di scattare la foto. Ancora, gli utenti potranno accedere ai controlli manuali della fotocamera tramite la modalità appena descritta oppure scegliere di lasciarli in automatico.

