Brutte notizie per i possessori di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

L'azienda, infatti, ha dichiarato: "Come forse sapevi, con il rilascio di OxygenOS 13.1.0.587, abbiamo ufficialmente mantenuto la nostra promessa di manutenzione del ciclo di vita per OnePlus 8/8Pro". Tuttavia, non è escluso che in futuro i due smartphone possano ricevere ancora degli update, ma solo se si dovessero verificare dei gravi problemi. Ritornando all'aggiornamento in questione, introduce le patch di sicurezza di aprile 2024 e fino ad ora è stato ricevuto soltanto dagli utenti indiani.

Infine, restando in casa di OnePlus, un paio di mesi fa, durante un'intervista a Tom'S Guide, il presidente Kinder Liu spiegò come mai OnePlus 12 beneficerà di quattro anni di aggiornamenti software e non sette come garantiscono altre aziende, tra cui Samsung e Google.

Liu ha motivato tale scelta spiegando che sette anni di aggiornamenti non hanno alcun senso se l'hardware del dispositivo non è in grado di assicurare un'esperienza utente all'altezza: "Non sono solo le politiche di aggiornamento del software che sono importanti per l'utente, è anche la fluidità dell'esperienza utente del tuo telefono".