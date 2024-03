Fine della corsa per OnePlus 9: arriva l'ultimo major update

Stiamo parlando del major update ad Android 14, quello che arriva con la OxygenOS 14. Negli ultimi giorni infatti sono emerse notizie del rilascio a livello internazionale dell'aggiornamento alla versione stabile di Android 14 con OxygenOS 14 per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 8T.

Non si tratta della fine degli aggiornamenti di sicurezza per questi dispositivi. Al momento del lancio OnePlus promise 4 anni di patch di sicurezza, e dunque fino a fine anno dovrebbero arrivare per OnePlus 8T, mentre per OnePlus 9 dovrebbero essere assicurate fino ai primi mesi del prossimo anno.

Vi ricordiamo che per i suoi attuali top di gamma OnePlus promette quattro aggiornamenti di Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Dei tempi consistentemente lontani da quanto promettono Google e Samsung, con i loro 7 anni di aggiornamenti Android.

OnePlus recentemente ha affrontato questo aspetto, dichiarando che non intende prolungare gli aggiornamenti a 7 anni per preservare l'esperienza utente, soprattutto in termini di fluidità. Ne abbiamo parlato in questo articolo.