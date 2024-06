Pronti all'evento estivo di OnePlus? Ci saranno il nuovo Ace 3 Pro con la sua "Glacier Battery" e l'attesissimo Pad 2

Chiamato Summer Performance Ecological New Product Launch Conference, l'evento si terrà il 27 giugno alle 14:00 ora locale: scopriamo cosa aspettarci, non prima di ricordarvi la nostra selezione degli smartphone Android con la maggiore autonomia .

OnePlus Ace 3 Pro / 12 T: gli invidierete la batteria

Questa unità, prodotta in collaborazione con CATL, è il risultato, secondo OnePlus, di "3 nuove tecnologie auto-sviluppate e 10 tecnologie leader del settore", e consente un'elevata densità di energia in dimensioni ridotte, un'elevata stabilità di potenza, un'elevata autonomia, la ricarica rapida e altre caratteristiche, oltre a 2 primati del settore.

Come anticipato pochi giorni fa, OnePlus ha appena confermato il lancio del suo OnePlus Ace 3 Pro , il prossimo smartphone dell'azienda nella serie Ace che da noi verrà venduto come OnePlus 12T .

Durante l'utilizzo giornaliero, la caduta di tensione istantanea della Glacier Battery è inferiore al 2%, mentre in scenari di carico intensivo, come quando si gioca, la caduta di tensione istantanea è mantenuta entro il 3%.

La tensione positiva della batteria OnePlus Glacier può raggiungere i 4,53 V e adotta una "nuova architettura per la stabilizzazione della tensione", che si dice consenta al telefono di fornire prestazioni costanti in vari scenari di utilizzo.

Stando a quanto riportato, rispetto ai normali elettrodi negativi in grafite da 355mAh/g questo elettrodo presenta la più alta densità energetica del settore, grazie a una capacità di 426mAh/g (il 20% in più) e a una densità di energia di 763Wh/L .

Rispetto alle normali batterie in grafite da 5000 mAh, Glacier Battery ha una capacità aggiuntiva di 1100mAh e una riduzione del 3% del volume. Inoltre è dotata di un'anodo in silicio-carbonio "bionico" ad alta capacità auto-sviluppato, in cui è presente un "silicone di seconda generazione a bassa espansione".

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del telefono, OnePlus ha confermato la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 3 e mostrato un'immagine della variante con retro in Ceramic White , senza fornire ulteriori dettagli.

Per quanto riguarda la ricarica, la Glacier Battery supporta la ricarica flash da 100 W , ed è l'unica batteria con elettrodi negativi al silicio-carbonio da 6100mAh del settore a supportarla. Questo consente una ricarica completa in soli 36 minuti .

OnePlus Pad Pro / Pad 2 / OPPO Pad 3

Sempre il 27 giugno OnePlus lancerà il suo nuovo tablet di punta.

Dalle immagini trapelate, il design generale di OnePlus Pad Pro assomiglia al OnePlus Pad originale presentato l'anno scorso, con cornici sottili e un modulo fotocamera rotondo sul retro.

A quanto pare il tablet sarà in metallo e sarà disponibile nelle opzioni Khaki Green e Space Grey. Per quanto riguarda le caratteristiche, dovrebbe essere il primo tablet al mondo alimentato da Snapdragon 8 Gen 3, mentre lo schermo dovrebbe essere leggermente più grande grazie a un pannello LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento di 144Hz e rapporto di aspetto 7:5.

Molto interessanti le opzioni di memoria, che prevedono quattro configurazioni: 8 GB+128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB e 16 GB + 512 GB, mentre la batteria resta la stessa unità da 9.510 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Invariato anche il comparto fotografico, con una fotocamera da 8 megapixel sul lato anteriore e una da 13 megapixel su quello posteriore.

Il dispositivo sarà lanciato in Cina come OnePlus Pad Pro, mentre da noi dovrebbe essere commercializzato come OnePlus Pad 2 e presentato anche da OPPO come OPPO Pad 3.