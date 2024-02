OnePlus non sta a guardare Google e Samsung, i suoi flagship ricevono l'IA

Stiamo parlando di OnePlus 11 e OnePlus 12 , l'attuale top di gamma e quello dello scorso anno in casa OnePlus, i quali hanno appena ricevuto un nuovo aggiornamento software. Stiamo parlando delle build PHB110_14.0.0.403(CN01), per OnePlus 11, e PJD110_14.0.0.405(CN01), per OnePlus 12.

OnePlus non rimane a guardare Google e Samsung, suoi rivali nella competizione al miglior smartphone del momento , e rilascia un interessante aggiornamento al sapore di intelligenza artificiale per i suoi più recenti top di gamma Android .

Dai codici delle build avrete probabilmente già intuito che si tratta di aggiornamenti riservati agli utenti cinesi, dunque con l'interfaccia software che anche nominalmente si chiama ColorOS. Ma ci interessano particolarmente perché con questi aggiornamenti arrivano diverse funzionalità IA.

Nello specifico, le novità con il supporto dell'IA sono: AI Summariser, AIGC Remover e Article Summaries. Dai nomi intuiamo che si tratterà di strumenti per il riepilogo automatico di testi ed elaborazione delle immagini basati sull'apporto dell'intelligenza artificiale.

Funzionalità molto simili ad alcune tra quelle che abbiamo visto sui recenti flagship Google e Samsung, ovvero le famiglie Pixel 8 e Galaxy S24.

Oltre a queste novità arrivano delle nuove opzioni per gestire l'orientamento dell'interfaccia, così come altre che si riferiscono alla modalità di sblocco. Novità per le quali non conosciamo le eventuali sorti in Europa, visto che si tratta di software, almeno nominalmente, diversi.

E anche se dalle nostre parti i dispositivi OnePlus hanno la OxygenOS possiamo almeno riflettere sull'eventualità di un rilascio delle funzioni IA appena distribuite in Cina anche dalle nostre parti. L'approccio di OnePlus potrebbe essere simile a quello che ha avuto in Cina, proprio perché anche da noi alcuni produttori hanno iniziato a commercializzare i loro prodotti con intelligenza artificiale integrata.

Al momento l'aggiornamento è in fase di distribuzione automatica per gli utenti cinesi. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere novità sul rilascio delle stesse novità in Europa.