L'intelligenza artificiale di qualche anno fa arriva su OnePlus

OnePlus annuncia che l'IA arriva ufficialmente sui suoi dispositivi, dando il via a "una nuova era di innovazione guidata dall'intelligenza artificiale". Ma di cosa stiamo parlando concretamente? Di AI Eraser, che consente agli utenti di selezionare e rimuovere elementi indesiderati presenti nelle foto. Vi ricorda per caso Magic Eraser di Google? Vi ricordavate anche che quest'ultima funzione è stata lanciata nel 2021?

Sia chiaro: non stiamo dicendo che siano la stessa funzione in senso assoluto, ma che di fanno praticamente la stessa cosa. OnePlus vanta un modello proprietario alla base di questa nuova funzionalità, addestrato su un vasto set di dati, che dovrebbe renderlo in grado di funzionare anche in scenari molto complessi. AI Eraser infatti non si limita a rimuovere elementi, ma può anche sostituirli con altri contestualmente appropriati.

Tanto per continuare il parallelo, Gomma Magica di Google fa un po' la stessa cosa, cancellando elementi oppure "mimetizzandoli", per esempio uniformando il colore di un oggetto a quello di sfondo, per amalgamare qualcosa che stona.