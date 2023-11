OnePlus ha lanciato un sito per creare musica con l'IA: come usarlo per vincere dei coupon

OnePlus si è confermata regina dell'hype: dopo aver anticipato il lancio di un prodotto dedicato alla musica, facendo pensare a tutti i fan che si trattasse di uno speaker, il marchio cinese ha lanciato un sito per creare musica con l'intelligenza artificiale.

Lo strumento, chiamato AI Music Studio, è un divertente sito che chiunque può utilizzare per creare testi, musica e video di accompagnamento utilizzando un prompt e una configurazione iniziale (tutt'ora in fase di sviluppo), e per il lancio OnePlus ha avviato un concorso per vincere coupon da utilizzare sul suo store. Vediamo come funziona e come parteciparvi.

Per utilizzare AI Music Studio dovete andare sul sito del progetto e registrarvi cliccando sulla voce Sign in (non sembra funzionare con l'account OnePlus, purtroppo). Inserite email, nome e password e riceverete all'indirizzo di posta elettronica un codice OTP di conferma.

Ora potete iniziare: selezionate un genere, uno stato d'animo e un tema per il video e cliccate su Proceed in basso.