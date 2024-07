Ecco i nuovi OnePlus in arrivo, e ci sono anche delle borse in regalo

Dopo mesi di anticipazioni, finalmente abbiamo l'elenco completo dei prodotti che OnePlus al Summer Launch Event , l'evento estivo che il produttore cinese ha deciso di tenere in Italia il 16 Luglio (a proposito, se siete interessati ai prodotti del marchio, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori telefoni OnePlus in commercio ).

I nuovi prodotti OnePlus che verranno annunciati il 16 luglio

Al Summer Launch Event , che come abbiamo anticipato si terrà il 16 luglio alle 3 del pomeriggio a Milano e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di OnePlus, verranno annunciati quattro nuovi prodotti:

La promozione con le borse TUMI

Il metallo sarà l'elemento principale di questo evento, e per l'occasione, OnePlus ha collaborato in Europa con il produttore di borse e valigie TUMI per creare una limited edition di prodotti co-branded si ispirano a OnePlus Nord 4.

Si tratta di TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag e TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on, realizzata in alluminio e che riprende il design monoblocco in metallo di OnePlus Nord 4.

Chi preordinerà il OnePlus Nord 4 otterrà in esclusiva una Persia Crossbody Bag co-branded con OnePlus (fino a esaurimento scorte), mentre la Tumi 19 Degree Aluminium International Carry-on sarà regalata ad alcuni fortunati utenti che preordineranno il OnePlus Nord 4 tramite un meccanismo di estrazione casuale, oltre a essere un premio in palio tra la community che parteciperà all'evento di lancio il 16 luglio.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha dichiarato che sia OnePlus che TUMI sono "marchi sono fatti per chi non si accontenta mai", e per "coloro che vogliono creare ricordi ed esplorare il mondo in modo funzionale senza rinunciare allo stile", mentre Bintou Tounkara, Marketing & E-commerce Manager di TUMI Europe ha affermato che la "collaborazione tra TUMI e OnePlus unisce perfettamente durabilità ed eccellenza nel design, creando viaggi connessi che fondono innovazione e voglia di viaggiare".