Ecco le OnePlus Buds 3: un leak rivela immagini e specifiche

Nel vastissimo mercato degli auricolari true wireless i produttori non smettono mai di darsi battaglia a suon di nuovi modelli. In questo caso, grazie ad un'esclusiva mysmartprice, abbiamo già un'anticipazione di come saranno le prossime OnePlus Buds 3 . Il modello precedente Buds Pro 2 era stato rilasciato dall'azienda ad inizio anno insieme al OnePlus 11 , quindi il successore perderà la definizione ''Pro'' nel nome lasciando invece che sia la linea ''Nord'' a distinguere gli auricolari di fascia più economica.

Lato connettività gli auricolari saranno dotati di bluetooth 5.3, con supporto a Google Fast Pair e sarà possibile avere la connessione simultanea a due dispositivi. La certificazione prevista per le cuffie è IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere, mentre la custodia avrà un grado di protezione IPX4. Infine riguardo le batterie avremo 58 mAh in ciascun auricolare mentre 520 mAh nella custodia, così da ottenere fino a 9 ore di autonomia senza ANC (33 ore in totale considerando anche la custodia) e fino a 6 ore con ANC attiva (22 ore in totale considerando anche la custodia). Per avere 5 ore di ascolto sarà sufficiente una ricarica di 10 minuti.

Non ci sono attualmente informazioni certe riguardo l'uscita del prodotto ma, considerando la tempistica d'uscita del modello precedente insieme al OnePlus 11, è lecito aspettarsi il debutto delle Buds 3 all'inizio del 2024 insieme a OnePlus 12.