I OnePlus Buds 3 promettono davvero di tutto, a meno di 90€

Ottime le caratteristiche sul fronte audio: parliamo infatti di un doppio driver dinamico con design coassiale (woofer di dimensioni da 10,4mm, tweeter da 6 mm), con una risposta in frequenza davvero molto ampia , da 15 Hz a 40 KHz. Non manca neanche il supporto al codec ad alta definizione LHDC 5.0 che, insieme a tutto il resto, ha permesso agli auricolari di ottenere la certificazione Audio Wireless Hi-Res.

Oggi OnePlus lancia anche in l'Italia i suoi nuovi dispositivi: parliamo non solo di Oneplus 12 e OnePlus 12R , ma anche dei nuovi auricolari di fascia media dell'azienda, i OnePlus Buds 3 . Si tratta di un paio di cuffiette che sulla carta sembrano davvero notevoli , con specifiche tecniche molto interessanti.

Non manca ovviamente la cancellazione del rumore, che promette di ridurre i suoni fino a 49dB, ed è disponibile anche in modalità adattiva, con l'intensità dell'ANC che si regola automaticamente a seconda del contesto in cui ci si trova.

Infine, per quel che riguarda la connettività, il Bluetooth è in versione 5.3, c'è il supporto a Google Fast Pair, al multipoint (connessione simultanea a due dispositivi) e alla modalità bassa latenza, che riduce la latenza minima a soli 94ms.

Completano il quadro un'autonomia fino a 6,5 ore con ANC, la resistenza a polvere e liquidi con certificazione IP55 e la possibilità di controllare il volume scorrendo il dito sulle astine.

A giudicare dalle specifiche, il quadro complessivo sembra davvero promettente, specialmente considerando il prezzo: di listino 99€, ma scontato a 89€ sul sito di OnePlus.