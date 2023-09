Le nuove cuffiette di OnePlus sono praticamente identiche alle Pro 2 ma costano 50€ in meno

OnePlus ha appena svelato un nuovo paio di auricolari di fascia alta, più economiche delle sue top di gamma ma praticamente identiche: parliamo delle OnePlus Buds Pro 2R, che riprendono l'hardware delle ottime Buds Pro 2 sacrificando pochissimo.

Proprio come le Buds Pro 2, infatti, anche le Pro 2R hanno doppi driver da 11 e 6 mm, ANC da 48 dB, supporto Bluetooth 5.3 e codec LHDC 4.0. Anche l'autonomia è analoga, fino a 36 ore con le ricariche fornite dal case, e c'è pure la resistenza a polvere e liquidi con certificazione IP55.

Ci sono solo due piccole differenze: le Pro 2R hanno l'audio spaziale ma senza Head Tracking, e non supportano la ricarica wireless. Inoltre, sono disponibili solo nella colorazione Misty White (e non in nero o verde).

Se non vi importa granché di queste due differenze, potete prendere le Pro 2R a occhi chiusi, anche perché sono in pre-ordine a un prezzo davvero interessante: il costo di listino è di 149€, ma in questi giorni le si può ordinare dal sito di OnePlus a 129€ (ben cinquanta euro in meno rispetto alle Buds Pro 2 normali).