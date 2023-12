OnePlus Buds Pro 3 escono allo scoperto: il lancio è vicino

Nel tempo OnePlus ha lanciato diversi modelli di cuffie true wireless, diretti a diverse fasce di mercato. Tra i modelli più avanzati troviamo la serie Buds Pro . La serie che sta per vedere l'arrivo del nuovo modello per il 2024.

OnePlus la conosciamo molto bene per il suo impegno nel settore smartphone . Ma sappiamo che l'azienda cinese è attiva anche in altri settori, come quello che riguarda le cuffie true wireless .

Parliamo delle OnePlus Buds Pro 3, il nuovo modello di fascia alta che OnePlus lancerà proprio all'inizio del prossimo anno. Nelle ultime ore la casa cinese ha pubblicato importanti dettagli sul lancio delle OnePlus Buds Pro 3 su Weibo. Potete vedere tali dettagli negli screenshot in basso.

Come potete vedere dalle immagini, le nuove OnePlus Buds Pro 3 arriveranno in due colorazioni: nero e blu. Si tratta delle stesse colorazioni attese per il nuovo smartphone dell'azienda, il OnePlus 12R che sarà presentato proprio in concomitanza con le nuove true wireless.

L'annuncio di OnePlus su Weibo non lascia spazio a molti dettagli, quindi non conosciamo ufficialmente in cosa si differenzierà il nuovo modello delle true wireless da quelli lanciati in precedenza. Secondo i leak trapelati in precedenza, si ipotizza che ci saranno delle nuove gesture per il controllo multimediale, 9 ore di autonomia con una singola carica (probabilmente senza considerare il case di ricarica) e una cancellazione attiva del rumore ambientale migliorata.