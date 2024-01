Non solo OnePlus 12: un altro prodotto arriverà in Italia il 23 gennaio

OnePlus ha annunciato non solo il lancio del nuovo OnePlus 12, ma anche quello delle nuove cuffie OnePlus Buds 3, che debutteranno in Europa sempre il 23 gennaio. I nuovi auricolari, certificati "Harmony Unfiltered", sono caratterizzati da un design coassiale e dall'integrazione di driver dinamici doppi.

In particolare, il woofer da 10,4 mm e il tweeter da 6 mm lavorano in sinergia per fornire una vasta gamma di frequenze, da 15 Hz a 40 kHz, garantendo un'ottima qualità audio. Non manca, poi, una tecnologia di cancellazione del rumore che offre fino a 49 dB di riduzione. OnePlus Buds 3 saranno disponibili nelle colorazioni Splendid Blue e Metallic Gray e avranno un design tra modernità ed innovazione, contraddistinto dalla lega di alluminio. Inoltre, un punto a favore sarà rappresentato dal peso: ogni auricolare peserà 4,8 grammi.