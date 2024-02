OnePlus commette un errore sul lancio di OnePlus 12R e fa mea culpa

OnePlus ha commesso un errore di comunicazione abbastanza rilevante, e forse senza precedenti, nell'ambito del lancio del suo OnePlus 12R, uno dei nuovi top di gamma Android.

Nelle ultime ore l'azienda cinese ha riferito sul suo forum ufficiale di aver comunicato in maniera errata una delle specifiche hardware del suo nuovo OnePlus 12R: inizialmente è stato comunicato che questo dispositivo disponesse di uno storage interno UFS 4.0. In realtà questo non è vero. OnePlus 12R, ovvero tutte le sue varianti, hanno uno storage interno UFS 3.1.