OnePlus torna alla carica in Europa: arrivano OnePlus Watch 2 e il tablet economico

Il nuovo smartwatch che sta per debuttare dalle nostre parti è OnePlus Watch 2 , il quale sarà accompagnata da OnePlus Pad Go . Si tratta di due dispositivi interessanti per diversi aspetti, che finalmente potranno essere acquistati ufficialmente anche in Europa .

Abbiamo conosciuto OnePlus Watch 2 nella nostra recensione completa un paio di mesi fa. Lo smartwatch è particolarmente interessante perché segna il passaggio a Wear OS degli indossabili OnePlus. Il dispositivo presenta un doppio processore, il quale permette di utilizzare in modalità estesa, e in modalità risparmio energetico con le funzionalità minime.

L'azienda ha precisato che per il mercato arriverà la versione lifestyle di OnePlus Watch 2. Non è chiaro in cosa si distinguerà dal modello che abbiamo visto lanciare a febbraio, ma possiamo aspettarci qualche novità estetica alla cassa e al cinturino.

Insieme al nuovo smartwatch, OnePlus lancerà in Europa anche il suo tablet economico. Parliamo di OnePlus Pad Go, un dispositivo che rientra nella famiglia di OnePlus Pad, il tablet che ha debuttato lo scorso anno. Si tratta di un modello di fascia più bassa, il quale sarà ovviamente caratterizzato da un prezzo appetibile.

Il lancio di questi due nuovi dispositivi per il mercato europeo è fissato al prossimo 23 aprile, quando l'azienda terrà un evento ufficiale a Helsinki, in Finlandia. I prezzi di lancio saranno sotto i riflettori. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui dettagli del lancio.