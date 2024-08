OnePlus prova a imitare Google e i suoi Feature Drop

OnePlus negli ultimi anni ha posto una particolare attenzione sul fronte degli aggiornamenti dei suoi smartphone per cercare di rimanere competitiva in un panorama dove anche i concorrenti hanno alzato l'asticella. Però, questa volta l'azienda cinese vuole arrivare a un livello superiore, realizzando un proprio Feature Drop come quelli rilasciati da Google .

L'OTA che non fu

Con il termine Feature Drop ci si riferisce a quel tipo di aggiornamenti speciali che Google fornisce ai suoi Pixel, con i quali introduce nuove funzioni. Infatti, OnePlus sembra proprio aver preso spunto da loro, annunciando nella OnePlus Community di rilasciare una serie di aggiornamenti mensili per i suoi smartphone, a partire da questo mese, che introdurrà delle funzionalità specifiche per la OxygenOS senza dover aspettare l'aggiornamento delle patch di sicurezza.

Tuttavia, un'ulteriore particolarità di questo tipo di aggiornamento è che non sarà un aggiornamento OTA (Over-The-Air) come i soliti aggiornamenti delle patch di sicurezza, perché non segue il processo di rilascio tipico degli OTA.

Perciò, non sarà possibile scaricarlo e flasharlo manualmente, come avviene con altri aggiornamenti.

Al tempo stesso, però, è possibile installarlo direttamente nelle impostazioni, come se fosse un normale aggiornamento. Questa serie di aggiornamenti inizia con due versioni, nominate U120P01 e U120P02 e disponibili per smartphone e tablet. I dispositivi che riceveranno questi aggiornamenti sono:

OnePlus 12 e 12R

OnePlus Open

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro e 10T

OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Pad e Pad Go

OnePlus 8 e 8 Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE

Il changelog dei primi due aggiornamenti è minimale: prevede dei miglioramenti alla stabilità del sistema operativo e pone delle modifiche all'app Calcolatrice. Nello specifico, l'interfaccia convertitore di unità dell'app proprietaria diventerà più ordinata e più intuitiva.

Non si tratta certamente di aggiornamenti entusiasmanti, ma per OnePlus questo può essere un modo più veloce per risolvere qualche criticità all'interno della propria interfaccia, svincolandosi dall'attesa per le patch di sicurezza.

OnePlus, però, sa anche smorzare l'entusiasmo: nel post nella Community viene espressamente scritto che questi aggiornamenti non arriveranno subito a tutti, ma che gradualmente saranno disponibili per i dispositivi menzionati qui sopra e che dovrebbero raggiungere tutti gli utenti intorno al 6 settembre.