OnePlus sceglie Milano per lanciare uno smartphone 5G "con la qualità del metallo"

OnePlus ha scelto Milano come location per un suo nuovo evento di lancio internazionale, che si terrà il prossimo 16 luglio dalle ore 15:00. L'azienda cinese, infatti, ha ufficializzato l'arrivo del OnePlus Summer Launch Event, che dovrebbe vedere come protagonista un dispositivo 5G: con ogni probabilità dovrebbe trattarsi del nuovissimo OnePlus Nord 4.

L'evento di lancio in Italia

Per una volta sarà quindi l'Italia teatro di una presentazione OnePlus, che spesso ha scelto altre città europee e internazionali. Nell'invito all'evento, che trovate a fine articolo, OnePlus ha rilanciato il seguente messaggio: "Alcuni dicono che è impossibile, nell'era del 5G, realizzare uno smartphone con la robustezza, la raffinatezza e la qualità duratura del metallo. Noi diciamo… Never Settle".

Dunque, il prossimo OnePlus Nord 4 dovrebbe avere il metallo come componente principale, probabilmente sia della scocca che della cover. Per quanto riguarda gli altri dispositivi che potrebbero essere presentati, si ipotizzano gli auricolari OnePlus Buds 3 Pro e lo smartwatch OnePlus Watch 2R.

Ritornando su OnePlus Nord 4, dovrebbe trattarsi della versione globale di OnePlus Ace 3V, già lanciato in Cina qualche mese fa. Dunque, al netto di qualche possibile differenza, è lecito attendersi un dispositivo con display AMOLED da 6,7", processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico dovrebbe essere formato da un doppio sensore da 50 MP. L'autonomia, invece, ha dalla sua una generosa batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 100 W.

Infine, per chi fosse interessato a partecipare all'evento di OnePlus (che si terrà presso Superstudio Più a Milano), potrà acquistare il biglietto al costo di 5€. Tutto ciò darà la possibilità di partecipare a un concorso che vede in palio un (ignoto) premio dal valore complessivo di 1.150 euro.