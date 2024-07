OnePlus non la smette di più di lanciare smartphone di fascia media davvero interessanti. Dopo aver visto giusto poche settimane fa il Nord CE 4 Lite 5G , oggi è tempo di dare il benvenuto ufficiale al nuovo OnePlus Nord 4 , erede di una lunga serie di ottimi smartphone OnePlus che ha saputo farsi rispettare anche sul mercato italiano. In questo articolo vedremo rapidamente tutte le sue caratteristiche principali e i diversi prezzi delle varie configurazioni proposte.

Caratteristiche Tecniche

Il nuovo Nord 4 su questo ha un piccolo primato, perché è il primo vero smartphone unibody con connettività 5G. Come si è riuscita OnePlus? Usando antenne 5G più compatte, più una scheda madre interna riprogettata per favorire la ricezione e l'invio dei segnali.

La caratteristica che più colpisce è lo spettacolare design unibody in metallo , utilizzato senza però rinunciare alla connettività 5G .

Le premesse per la realizzazione di OnePlus Nord 4 partono da tre punti chiave: design raffinato senza rinunciare alla qualità costruttiva, fotocamere di buon livello, esperienza utente sempre fluida.

Anche su questo modello ci sono diverse funzionalità AI , grazie al software Trinity Engine che ottimizza le prestazioni e ai diversi strumenti per la produttività.

Non manca il supporto per le connettività Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6.

All'interno troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 , 12/16 GB di RAM LPDDR5X con supporto per la tecnologia OnePlus RAM-Vitalization, 256/512 GB di memoria interna UFS 4.0, batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC a 100W e tecnologia Battery Health Engine.

Prezzo e Uscita

OnePlus Nord 4 12+256 GB : 499,99€

: 499,99€ OnePlus Nord 4 16+512 GB: 599,99€

sarà disponibile in preordine da oggi, mentre la vendita libera partirà l'8 agosto 2024. I prezzi per il mercato italiano variano in base al taglio di memoria, secondo lo schema seguente.

Le tre colorazioni tra cui potete scegliere sono tutte caratterizzate in modo esclusivo: Mercurial Silver ha un retro inciso al laser 2D, Obsidian Midnight ha un design classico in metallo spazzolato; Oasis Green è una doppia colorazione con due diverse tonalità di verde.

I clienti che preordinano un OnePlus Nord 4 sul sito ufficiale OnePlus.com riceveranno un regalo a scelta tra:

La borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210,00 €)

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79,00 €)

Una cover per OnePlus Nord 4 (dal valore di 39,99 €)

Un adattatore OnePlus (dal valore di 59,99 €)

Inoltre, OnePlus offre un ulteriore sconto del 10% per tutti studenti e un bonus di 50€ per chi usufruirà del programma di trade-in.

Invece, per chi acquista in preordine sullo store ufficiale OPPO si un OnePlus Nord 4 che un caricatore OnePlus da 100W, è possibile beneficiare di uno sconto di 50€.