OnePlus Nord Buds 3: il look in anteprima

La serie dei prodotti Nord di casa OnePlus è arrivata nel 2020 come una novità assoluta, ed è focalizzata sui prodotti di fascia media . Questi si contraddistinguono per specifiche tecniche appetibili a un prezzo sicuramente più basso rispetto ai prodotti di fascia alta. E anche le OnePlus Nord Buds 3 non saranno da meno.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano i primi render con il look delle OnePlus Nord Buds 3. Le immagini, condivise dal noto leaker OnLeaks, mostrano un design inedito arrotondato. Questo coinvolge tanto il case di ricarica quanto gli auricolari stessi.

Per le generazioni precedenti di queste cuffie abbiamo invece visto un design più squadrato, con spigoli più vivi anche per gli auricolari.

Nell'immagine vediamo le OnePlus Nord Buds 3 in colorazione nera, ma non è escluso che non arrivino altre colorazioni sul mercato. Insieme ai leak che riguardano il design delle cuffie OnePlus, abbiamo modo di avere una panoramica anche di alcune specifiche tecniche chiave che riguarderanno le OnePlus Buds 3. Si tratta delle cuffie di fascia superiore che potrebbero essere presentate insieme a quelle della serie Nord.

Stando infatti a quanto trapelato dalla certificazione ottenuta dalle cuffie che sta sviluppando OnePlus, il case di ricarica integrerà una batteria da 520 mAh con supporto in ingresso da 4,5 W e uscita da 1,2 W, per una capacità complessiva di 525 mAh. Gli auricolari invece avranno una batteria da 58 mAh ciascuna. Non mancherà la cancellazione attiva del rumore (ANC) a 48 dB, e la certificazione IP55 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Al momento non è chiaro quando verranno lanciate queste nuove cuffie. Così come non è chiaro se entrambi i modelli saranno destinati al mercato europeo. Sicuramente quelle della serie Nord arriveranno in India, staremo a vedere se OnePlus sceglierà di commercializzarle anche dalle nostre parti.