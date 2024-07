In questo articolo vi portiamo alla scoperta di tutte le funzionalità peculiari dei nuovi auricolari OnePlus, che hanno anche un bel design e due colorazioni niente male.

Caratteristiche Tecniche

Il design dei nuovi OnePlus Nord Buds 3 Pro è tutto giocato sulle rotondità. La custodia a forma di ciottolo ha una forma sagomata e una finitura opaca. Gli auricolari sono compatti e leggerissimi: il peso è di soli 4,4 g per auricolare. Hanno la certificazione IP55 e sono resistenti ad acqua e polvere.

All'interno delle capsule di ciascun auricolare trova posto un driver al titanio con diaframma extra-large da 12,4 mm.

Questa innovazione hardware ha permesso di migliorare molto la resa sonora rispetto alla generazione precedente.

La tecnologia Hybrid ANC ora supporta la cancellazione del rumore fino a 49 dB. Non mancano le modalità Smart Noise Cancellation, che regola la cancellazione in base al contesto, e la Transparency Mode, per sentire tutti i rumori circostanti senza essere isolati.

Nuovo aggiornamento per la tecnologia OnePlus BassWave 2.0, che ottimizza la resa dei bassi per un suono più profondo e avvolgente. Potete anche sfruttare la tecnologia Master EQ con tre diversi livelli di equalizzazione (Balanced, Serenade, Bass).

Grazie alla nuova configurazione a triplo microfono è stata migliorata anche la tencologia OnePlus Crystal Clear Call, che migliora l'audio del parlato durante le telefonate.

Buona la durata della batteria, che arriva fino a 44 ore di autonomia complessiva. La custodia supporta la ricarica rapida via USB-C.

Non mancano anche la connettività Bluetooth 5.4 e la tecnologia Dual Connection, che permette di passare rapidamente tra sistemi e dispositivi diversi.

Inoltre, solo per gli utenti Android, è disponibile anche la connessione Google Fast Pair.