OnePlus Nord CE 4 Lite 5G arriva in Italia: un fascia media da tenere d'occhio

OnePlus Nord CE 4 Lite è il nuovo smartphone dell'azienda cinese, appena lanciato in Europa a un prezzo accattivante. Un modello che prende ispirazione dalla precedente generazione, ma punta in modo più deciso su display, fotocamera e batteria, per fornire un'esperienza utente di buon livello. Vediamo insieme le sue qualità principali, per capire se sarà un degno contendente dei bestseller della fascia media.