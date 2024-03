OnePlus non scherza: il nuovo Nord CE4 verrà lanciato il 1° aprile

Interessanti notizie dal mondo OnePlus . L'azienda, infatti, ha confermato il lancio di OnePlus Nord CE4 per il 1° aprile in India . Si tratta del nuovo smartphone della serie CE, successore del Nord CE3 presentato l'anno scorso. Il dispositivo presenta un design simile al modello precedente, con la differenza che il flash è stato posizionato in un cerchio al di sotto dei sensori fotografici. Tra l'altro, sarà presente anche l'IR blaster nella parte superiore.

Per quanto riguarda lo schermo, sarà presente un display AMOLED da 6,7".

Il comparto fotografico, invece, sarà composto da due sensori: il principale da 50 MP, affiancato da una lente da 8 MP (probabilmente di tipo ultragrandangolare). Il sensore anteriore avrà una risoluzione di 16 MP. Infine, come abbiamo accennato all'inizio, il nuovo OnePlus Nord CE4 verrà presentato in India il 1° aprile alle alle ore 14:00 italiane (le 18:30 in India). Per gli altri mercati, invece, ancora non è stata ufficializzata una data di lancio.