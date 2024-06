OnePlus Nord CE4 Lite 5G sta per atterrare in Italia: data di lancio e prime specifiche

Stiamo parlando di OnePlus Nord CE4 Lite 5G , un dispositivo che l'azienda cinese ha appena annunciato di voler far debuttare presto nel mercato italiano.

Negli ultimi anni abbiamo visto OnePlus concentrarsi particolarmente sulla fascia media del mercato smartphone, con i suoi modelli della serie Nord che si sono sempre rivelati interessanti per il prezzo accessibile. E allora prepariamo a un nuovo arrivato .

Il comunicato diffuso da OnePlus infatti indica che il prossimo 24 giugno avverrà il lancio ufficiale in Italia di OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Si tratterà di un dispositivo di fascia media, dal prezzo accessibile e con qualche caratteristica tecnica molto interessante.

L'azienda ha infatti anticipato che il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite 5G godrà, oltre all'ovvio supporto del 5G, di un display AMOLED con un refresh rate in grado di arrivare a 120 Hz.

Oltre a questo, ci sarà una batteria da 5.500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida dell'azienda, denominata SuperVOOC a 80W.

Ci sarà addirittura il supporto alla ricarica inversa a 5W.

Chiaramente OnePlus non ha ancora rivelato tutto. Per conoscere tutte le specifiche tecniche del dispositivo, e soprattutto il prezzo di lancio, dovremo attendere il keynote virtuale per la presentazione ufficiale.

Dunque l'appuntamento è fissato al prossimo 24 giugno alle ore 15:30. Ci aspettiamo che la sua disponibilità effettiva in Italia arriverà subito dopo l'evento di lancio.