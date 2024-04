OnePlus Nord CE4 ufficiale: Snapdragon 7 Gen 3 e display a 120 Hz a 300 euro

OnePlus Nord CE4: Caratteristiche Tecniche

: 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS Batteria: 5.500mAh con ricarica rapida SUPERVOOC 100W

Insomma, il nuovo dispositivo di OnePlus sembra avere tutte le carte in regola per non far mancare nulla ai suoi futuri utenti.

Troviamo infatti un processore performante, anche se non top di gamma, un display fluido con refresh rate fino a 120 Hz, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo.

Inoltre, il comparto fotografico appare solido, soprattutto grazie a un sensore principale luminoso coadiuvato dalla stabilizzazione ottica. Il comparto batteria dovrebbe poi assicurare un'ottima autonomia e la sicurezza della ricarica molto rapida.