OnePlus Nord N30 SE 5G ufficiale: l'entry level a sorpresa che forse non vedremo mai

Storicamente la serie Nord di OnePlus ha portato sul mercato dei modelli di fascia media e medio-bassa. Il nuovo Nord N30 SE 5G appena lanciato dall'azienda cinese arriva come un dispositivo dalla scheda tecnica non particolarmente pesante , ma che fa del prezzo competitivo uno dei suoi punti di forza. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche.

OnePlus sorprende un po' tutti e senza troppi proclami lancia un nuovo smartphone (ecco la raccolta dei migliori smartphone divisi per fascia di prezzo ). Parliamo del nuovo Nord N30 SE 5G , un dispositivo di fascia medio-bassa che entra nella famiglia Nord.

OnePlus Nord N30 SE 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,72" (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ LCD

: 6,72" (2.400 x 1.080 pixel) Full HD+ LCD Processore : Octa Core MediaTek Dimensity 6020 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPUs)

: Octa Core MediaTek Dimensity 6020 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPUs) GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Storage interno : 128GB (UFS 2.2) storage, espandibile tramite microSD

: 128GB (UFS 2.2) storage, espandibile tramite microSD Reti : Dual SIM

: Dual SIM Sistema operativo : Android 13 con OxygenOS 13.1

: Android 13 con OxygenOS 13.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel 1/2.76" sensor, f/1.8, LED flash Profondità : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.0

: 8 megapixel, f/2.0 Sicurezza : sensore d'impronte digitali laterale

: sensore d'impronte digitali laterale Audio : 3.5mm audio jack, Stereo speaker

: 3.5mm audio jack, Stereo speaker Dimensioni : 165,6 × 76 × 7,99mm

: 165,6 × 76 × 7,99mm Peso : 193g

: 193g Connettività: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

Insomma, sembra chiaro che OnePlus non punta sulle performance particolarmente spinte con questo nuovo dispositivo, ma sicuramente su un 5G sempre più accessibile e un comparto fotografico che potrebbe dare qualche soddisfazione nel segmento di mercato in cui viene lanciato questo modello.

Come potete vedere dalle immagini in basso, il design dello smartphone è coerente con gli ultimi modelli arrivati nella serie Nord, soprattutto per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore di forma rettangolare e i sensori relativamente grandi.